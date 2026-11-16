В Италии стадо заблокировало автомобильный туннель - ВИДЕО

В итальянском городе Форначи-ди-Барга сотни овец, коз и ослов ночью заблокировали автомобильное движение в тоннеле ночью, спасаясь от мощного ливня. Об этом сообщает Toscana Media News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Видео с животными, идущими в темноте, быстро стало вирусным в соцсетях. Местные жители были удивлены необычным зрелищем. По предположению издания, стадо перегоняли в безопасное место из-за предупреждения о непогоде, чтобы животные не оказались заблокированы наводнениями и оползнями. Шторм сильно ударил по Медиа-Валле-дель-Серкьо и Гарфаньяне - это живописный горно-долинный историко-географический регион в северной части Тосканы, в долине реки Серкьо между Апуанскими Альпами и Тоскано-Эмилианскими Апеннинами.