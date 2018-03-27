Голодавшая год змея проглотила оленя целиком - ВИДЕО

Момент охоты огромного, сетчатого питона на оленя, был запечатлён в джунглях Индонезии несколько дней назад, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Питон с наступлением темноты устроил охоту на оленей в джунглях Индонезии. Гигантская змея, способная прожить целый год без пищи, явно имела "зверский" аппетит, выбрав в качестве добычи оленя, шансы которого остаться живым, после атаки питона, были ничтожно малы. Ползучий хищник расправился с парнокопытным представителем животного мира в течении нескольких минут, а затем на протяжении двух часов заглатывал свою добычу.

Сетчатый питон считается одним из самых крупных пресмыкающихся планеты. Змеи этого вида способны вырасти до 10 метров. Сетчатые питоны считаются одними из самых опасных хищников в мире. На территории юго-восточной Азии нередки случаи нападения этих змей на крокодилов и людей.

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