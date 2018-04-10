В Конго боевики атаковали национальный парк, есть погибшие

Шесть сотрудников национального парка Вирунга в Конго погибли, один человек пострадал в результате нападения боевиков. Об этом сообщается на официальном сайте парка, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Национальный парк Вирунга с печалью подтверждает сообщения о сегодняшнем нападении на наших сотрудников. Пять смотрителей и один водитель были убиты из засады в центральном секторе парка. Также пострадал шестой смотритель", - говорится в заявлении.

Национальный парк Вирунга основан в 1925 году и является одним из старейших в Африке. На территории парка обитают около четверти горных горилл мира, находящихся на грани исчезновения. Парк включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook



