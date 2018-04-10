В Конго боевики атаковали национальный парк, есть погибшие
Шесть сотрудников национального парка Вирунга в Конго погибли, один человек пострадал в результате нападения боевиков. Об этом сообщается на официальном сайте парка, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Национальный парк Вирунга с печалью подтверждает сообщения о сегодняшнем нападении на наших сотрудников. Пять смотрителей и один водитель были убиты из засады в центральном секторе парка. Также пострадал шестой смотритель", - говорится в заявлении.
Национальный парк Вирунга основан в 1925 году и является одним из старейших в Африке. На территории парка обитают около четверти горных горилл мира, находящихся на грани исчезновения. Парк включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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