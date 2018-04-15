Самолет Air China совершил экстренную посадку

Самолёт авиакомпании Air China совершил экстренную посадку в городе Чжэнчжоу провинции Хэнань из соображений безопасности после того, как один из пассажиров, предположительно, напал на бортпроводника, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Самолёт, совершавший рейс CA1350, вылетел из города Чанша в провинции Хунань в 8.40 (4.40 по Баку) по местному времени и должен был приземлиться в 11.00 (7.00 по Баку) в международном аэропорту Пекина.

"Из-за незаконного вмешательства самолёт авиакомпании Air China, совершавший рейс из города Чанша в Пекин, был вынужден совершить экстренную посадку в 9.58 в международном аэропорту Чжэнчжоу. Все пассажиры уже благополучно покинули самолёт и находятся в зале ожидания. Аэропорт работает в штатном режиме", - говорится в опубликованном заявлении администрации воздушной гавани.

Как сообщает телеканал CGTN, во время полёта один из пассажиров, предположительно, напал на члена экипажа. Из-за этого самолёт был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Чжэнчжоу.

По данным телеканала, все пассажиры, кроме подозреваемого, уже покинули самолёт и находятся в зале ожидания. На месте происшествия работает полиция.