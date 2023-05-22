В каких местах ни в коем случае нельзя мыть автомобиль - рассказывает эксперт
Мыть автомобиль нужно только в специально отведенных для этого местах - например, на автомойке или мойке на станции техобслуживания. Об этом в беседе с российскими СМИ напомнил эксперт онлайн-гипермаркета "ВсеИнструменты.ру" Максим Соколов, передает Day.Az.
По словам специалиста, запрещено мыть машину вблизи лесов и водоемов, а также выливать в них грязную воду, ранее использованную для мойки авто. Частный дом или дача тоже совсем не то место, где нужно мыть автомобиль, подчеркнул он.
Также Соколов напомнил о рисках использования для мытья машины воды из рек или озер. По его словам, в водоемах она часто мутная и может содержать песок или грязь, которые могут поцарапать лакокрасочное покрытие кузова.
"Также речная вода может содержать вредные вещества, например хлор, соли, нефтепродукты, металлы и другие загрязняющие продукты, которые могут негативно повлиять на состояние лакокрасочного покрытия автомобиля", - объяснил Максим Соколов.
Для более эффективного очищения кузова от грязи и прочих "дорожных" отложений эксперт посоветовал применять специальные моющие средства, причем разводить их нужно в минимальной концентрации.
"Бытовая химия для мойки автомобиля не подойдёт - в такой продукции могут содержаться агрессивные вещества. Автомобиль летом может сильно нагреваться, поэтому мыть его слишком холодной водой не рекомендуется - есть риск, что от перепада температур поверхность деформируется. Подождите, когда вода прогреется. После мытья автомобиля тщательно промойте его водой и высушите мягкой тряпкой, чтобы избежать появления пятен и разводов", - заключил Максим Соколов.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре