В каких местах ни в коем случае нельзя мыть автомобиль

Мыть автомобиль нужно только в специально отведенных для этого местах - например, на автомойке или мойке на станции техобслуживания. Об этом в беседе с российскими СМИ напомнил эксперт онлайн-гипермаркета "ВсеИнструменты.ру" Максим Соколов, передает Day.Az.

По словам специалиста, запрещено мыть машину вблизи лесов и водоемов, а также выливать в них грязную воду, ранее использованную для мойки авто. Частный дом или дача тоже совсем не то место, где нужно мыть автомобиль, подчеркнул он.

Также Соколов напомнил о рисках использования для мытья машины воды из рек или озер. По его словам, в водоемах она часто мутная и может содержать песок или грязь, которые могут поцарапать лакокрасочное покрытие кузова.

"Также речная вода может содержать вредные вещества, например хлор, соли, нефтепродукты, металлы и другие загрязняющие продукты, которые могут негативно повлиять на состояние лакокрасочного покрытия автомобиля", - объяснил Максим Соколов.

Для более эффективного очищения кузова от грязи и прочих "дорожных" отложений эксперт посоветовал применять специальные моющие средства, причем разводить их нужно в минимальной концентрации.