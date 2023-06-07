Основу нового Skoda Kodiaq 2024 показали со всех сторон

После публикации фотографии кузова нового поколения Kodiaq компания Skoda выложила видеоролик, который демонстрирует его с разных сторон.

Как передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com, напомним, ранее сообщалось, что Skoda готовит производственную линию завода в Квасинах для выпуска нового Kodiaq. В её улучшение вложат 12 млн евро. Серийное производство стартует в следующем году, завод планирует собирать до 410 машин ежедневно.

Skoda Kodiaq второго поколения получит версии с бензиновыми и дизельными двигателями, а также гибридную версию с возможностью подзарядки от розетки (впервые в истории серии).

Вместе со Skoda Kodiaq этой осенью будет представлен Skoda Superb нового поколения, который также запустят в серийное производство в начале 2024 год.