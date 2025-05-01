Компания BMW показала спецверсию M4 Competition специально для Китая. Купе посвящено Нюрбургрингу, имеет соответствующий декор и окрас, который должен напоминать о "Зеленом аде". Двигатель стандартный. Тираж - всего 53 экземпляра, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

В Шанхай BMW привезла не только прототип Vision Driving Experience, но и лимитированную M4 Edition Nürburgring. Купе отмечает 53-летие подразделение BMW M и будет продаваться только в Китае. Тираж - 53 экземпляра. Из главных отличий от обычной M4 Competition M xDrive - кузовная эмаль BMW Individual Frozen Deep Green, логотипы Нордшляйфе на подголовниках сидений и накладки порогов с надписью "nürburgring 1/53".

Двигатель - стандартная для модели рядная "битурбошестерка" 3.0, развивающая 530 лошадиных сил и 650 Нм крутящего момента. Мотор сочетается с восьмидиапазонным автоматом и полным приводом M xDrive с активным задним дифференциалом. До ста двухдверка разгоняется за 3,5 секунды (3,2 c при выбеге в один фут), максимальная скорость - 250 километров в час в стоке и 290 с пакетом M Driver's.

В отличие от M4 Edition Nürburgring, четырехдверка Vision Driving Experience в серию не пойдет - по крайней мере, в таком виде. Шоу-кар оснащен силовой установкой с отдачей 18 000 Нм, может генерировать 1,2 тонны прижима и демонстрировать перегрузки до 3g. На автосалоне в Шанхае прототип дебютировал во флюоресцентном окрасе со светочувствительным пигментом и специальной пленке, которая под действием ультрафиолета создает желто-орнажево-розовый градиент.