Названы 4 недостатка кроссовера Mazda CX-5 второго поколения

Автомобильный эксперт журнала "За рулем" Александр Виноградов рассказал о недостатках кроссовера Mazda CX-5 второго поколения, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Толщина лакокрасочного покрытия - не самая сильная сторона Мазды. При покупке Mazda CX-5 стоит обтянуть капот, бампер и передние крылья защитной пленкой", - сказал Виноградов.

Двухлитровый двигатель получился надежным. Разве что приводной ремень и ролики не отличаются большим ресурсом из-за системы старт-стоп. Эргономика рабочего места Mazda CX-5 отличная, но материалы отделки быстро изнашиваются, отметил эксперт.