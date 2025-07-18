Mazda CX-5 шагнула в новое поколение, но без мощного гибрида

Mazda CX-5 дебютировала в третьем поколении. Японская марка представила в Европе новую генерацию своего бестселлера, который со дня запуска в 13 лет назад был продан в количестве более 4,5 миллиона единиц по всему миру. CX-5 выросла в размере и получила новый салон, но изменения во внешности оказались скромными. То же можно сказать о "технике", заметное обновление которой задержится на пару лет: кроссоверу добавят гибридную установку с бензиновым мотором Skyactiv-Z, но только в 2027 году, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Несмотря на то, что CX-5 сменила поколение впервые с 2016 года, на кардинальную переделку внешности бестселлера Mazda не решилась. Спереди у кроссовера новая оптика, перетекающая в окантовку фирменной решетки радиатора, под ней - более крупный воздухозаборник. Длиннее стали задние двери, что должно облегчить процесс посадки-высадки пассажиров. Багажник слегка опущен, а потому удобнее стала и погрузка, а его объем увеличен до 583-2019 литров в зависимости от положения спинок сидений второго ряда.

Произошло это за счет увеличения габаритов: длина выросла на 115 миллиметров до 4690, ширина - на 15 до 1860, высота - на 20 до 1695 миллиметров. Колесная база растянулась до 2815 миллиметров. Размерность колесных дисков варьируется от 17 до 19 дюймов.

Подросший кроссовер располагает более просторным салоном, и особенно заметна прибавка на заднем ряду, где увеличилось пространство для ног пассажиров. Оформление интерьера стало минималистичнее. Mazda пока не подхватила тренд на возвращение физических кнопок, а потому они почти исчезли, передав функционал сенсорному экрану.

В "топе" кроссоверу положен 15,6-дюймовый тачскрин медиасистемы с сервисами Google - самый большой в арсенале марки. Варианты попроще оснащаются 12,9-дюймовым. За новым рулем с надписью Mazda установлена приборная панель диагональю 10,25 дюйма. Кроме того, CX-5 получила более комфортные сиденья.