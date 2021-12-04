Bircə onunla tərəf müqabili oldu
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Türkiyəli aktrisa Bircə Akalayın "Mezarlık" serialındakı tərəf müqabili bəlli olub.

Day.Az Axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, ekran işində Olqun Toker rol alacaq.

4 bölümdən ibarət olan serial "Netflix"də yayımlanacaq.

Qeyd edək ki, aktyorlar sonuncu dəfə "Son yaz" serialında rol alıblar.