https://news.day.az/azerinews/1411640.html Bircə onunla tərəf müqabili oldu - FOTO
Bircə onunla tərəf müqabili oldu - FOTO
Türkiyəli aktrisa Bircə Akalayın "Mezarlık" serialındakı tərəf müqabili bəlli olub.
Day.Az Axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, ekran işində Olqun Toker rol alacaq.
4 bölümdən ibarət olan serial "Netflix"də yayımlanacaq.
Qeyd edək ki, aktyorlar sonuncu dəfə "Son yaz" serialında rol alıblar.
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