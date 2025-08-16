https://news.day.az/azerinews/1774426.html Salah Premyer Liqada növbəti uğura imza atıb "Liverpul"un misirli futbolçusu Məhəmməd Salah növnəti uğura imza atıb. Day.Az xəbər verir ki, 33 yaşlı vinger Premyer Liqada ən çox qol vuran 4-cü futbolçu olub. Salah mövsümün ilk turunun "Bornmut"la matçında (4:2) fərqlənib. Ulduz futbolçu İngiltərə çempionatında vurduğu qolların sayını 187-yə yüksəldib.
Təcrübəlli oyunçu İngiltərə çempionatının ən məhsuldar oyunçuları siyahısında 4-cü pilləyə qalxıb. Salah Endi Kola çatıb.
Qeyd edilib ki, Premyer Liqa tarixinin bombardiri 260 qolla Alan Şirerdir. Harri Keyn (213) ikinci, Ueyn Runi (208) üçüncü yerdədir.
