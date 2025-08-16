https://news.day.az/azerinews/1774442.html "Şamaxı"da yeni təyinatlar "Şamaxı"da yeni məşqçi təyinatı baş verib. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb. Məşqçi Anar Vəliyev və qapıçı hazırlığı üzrə köməkçi məşqçi Əyyub Əliyev əsas komandanın məşqçilər heyətində yer alacaq.
Məşqçi Anar Vəliyev və qapıçı hazırlığı üzrə köməkçi məşqçi Əyyub Əliyev əsas komandanın məşqçilər heyətində yer alacaq.
