Şəbnəmi görüb göz yaşı tökdü - VİDEO
Müğənni Şəbnəm Tovuzlu açıq havada keçirilən konsertlərin birində səhnə alıb.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, mahnılarını oxuyub, sevənləri ilə fotolar çəkdirən ifaçını fanatları əhatəyə alıblar.
Onların hisslərinə hakim ola bilməyib, emosiyalara qapılması maraqlı anlara səhnə olub.
Tovuzlunu görüb gilə-gilə göz yaşı tökən xanım dinləyicisi sosial şəbəkədə müzakirələr yaradıb.
Həmin görüntünü təqdim edirik:
