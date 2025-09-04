Şəbnəmi görüb göz yaşı tökdü

Müğənni Şəbnəm Tovuzlu açıq havada keçirilən konsertlərin birində səhnə alıb.

Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, mahnılarını oxuyub, sevənləri ilə fotolar çəkdirən ifaçını fanatları əhatəyə alıblar.

Onların hisslərinə hakim ola bilməyib, emosiyalara qapılması maraqlı anlara səhnə olub.

Tovuzlunu görüb gilə-gilə göz yaşı tökən xanım dinləyicisi sosial şəbəkədə müzakirələr yaradıb. 

Həmin görüntünü təqdim edirik: