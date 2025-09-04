https://news.day.az/azerinews/1778187.html Məşhur türk müğənni azərbaycanlı imiş... - VİDEO Türkiyəli məşhur müğənni Öykü Gürman Bakıda konsert verib. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki sənətçi səhnədə izləyiciləri ilə səmimi ünsiyyət zamanı maraqlı etiraf edib. İfaçının azərbaycanlı olduğu üzə çıxıb: "Dostlarım-qardaşlarım, canlarım yaxşı ki, varsınız, çox təşəkkür edirəm. Mən Bakıda ailə həyatı qurdum.
Məşhur türk müğənni azərbaycanlı imiş... - VİDEO
Türkiyəli məşhur müğənni Öykü Gürman Bakıda konsert verib.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki sənətçi səhnədə izləyiciləri ilə səmimi ünsiyyət zamanı maraqlı etiraf edib.
İfaçının azərbaycanlı olduğu üzə çıxıb:
"Dostlarım-qardaşlarım, canlarım yaxşı ki, varsınız, çox təşəkkür edirəm. Mən Bakıda ailə həyatı qurdum. Ailəm də burada əyləşib. İki il sonra yenidən sizinlə görüşdüyüm üçün sevincliyəm. Mən azərbaycanlıyam. Sizə qurban olaram".
