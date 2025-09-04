Məşhur türk müğənni azərbaycanlı imiş...

Türkiyəli məşhur müğənni Öykü Gürman Bakıda konsert verib.

Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki sənətçi səhnədə izləyiciləri ilə səmimi ünsiyyət zamanı maraqlı etiraf edib.

İfaçının azərbaycanlı olduğu üzə çıxıb:

"Dostlarım-qardaşlarım, canlarım yaxşı ki, varsınız, çox təşəkkür edirəm. Mən Bakıda ailə həyatı qurdum. Ailəm də burada əyləşib. İki il sonra yenidən sizinlə görüşdüyüm üçün sevincliyəm. Mən azərbaycanlıyam. Sizə qurban olaram". 