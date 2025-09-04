https://news.day.az/azerinews/1778190.html Maşın körpüdən aşdı, hərbçi olan sürücü öldü - FOTO Şəmkirdə ölümlə nəticələnən ağır yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib. Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, hadisə rayonun Zəyəm-Düyərli avtomobil yolunun 5-ci kilometrliyində olub.
Maşın körpüdən aşdı, hərbçi olan sürücü öldü - FOTO
Şəmkirdə ölümlə nəticələnən ağır yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.
Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, hadisə rayonun Zəyəm-Düyərli avtomobil yolunun 5-ci kilometrliyində olub.
Belə ki, "N" saylı hərbi hissənin giziri 1966-cı il təvəllüdlü Mirzəyev Nüsrəddin Natiq oğlunun idarə etdiyi "VAZ-2106" markalı avtomobil körpünün beton dəmir maneəsinə çırpılaraq oradan aşıb. Nəticədə N. Mirzəyev hadisə yerində dünyasını dəyişib.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре