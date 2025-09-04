Maşın körpüdən aşdı, hərbçi olan sürücü öldü

Şəmkirdə ölümlə nəticələnən ağır yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, hadisə rayonun Zəyəm-Düyərli avtomobil yolunun 5-ci kilometrliyində olub.

Belə ki, "N" saylı hərbi hissənin giziri 1966-cı il təvəllüdlü Mirzəyev Nüsrəddin Natiq oğlunun idarə etdiyi "VAZ-2106" markalı avtomobil körpünün beton dəmir maneəsinə çırpılaraq oradan aşıb. Nəticədə N. Mirzəyev hadisə yerində dünyasını dəyişib. 

Faktla bağlı araşdırma aparılır.