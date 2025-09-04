https://news.day.az/azerinews/1778243.html Gürcüstana müalicəyə gedən həkim qəzada öldü - FOTO Bir neçə gün əvvəl Bakıdan Gürcüstana səfər edən 54 yaşlı həkim Yaqub Cabbarov yol qəzasında vəfat edib. Day.Az news24.az-a istinadən xəbər verir ki, "Medikus" klinikasının həkimi olan Y. Cabbarov səhhəti ilə bağlı müalicə məqsədilə qonşu ölkəyə yollanıb. Bu zaman o düşdüyü avtomobil qəzasında həyatını itirib.
Bildirilib ki, Yaqub Cabbarov uzun illər Ağcabədidə pediatr kimi işləyib. 2016-cı ildən isə Bakının müxtəlif klinikalarında çalışaraq tanınmış pediatrlardan biri kimi fəaliyyətini davam etdirib.
