Bacılardan biri ƏRƏ GEDİR? - Evlilik üzüyü ilə FOTO yaydı
Əkiz bacılar Sevil və Sevinc Səfərovanın sosial şəbəkə paylaşımı izləyicilərin diqqətini çəkib.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, ifaçılardan biri instaqramda hekayə bölümündə əl şəklini yayımlayıb. Onun barmağındakı tək qaşlı üzük izləyicilərin marağına səbəb olub.
Üzüyün "adsız barmaq"da taxılması isə müxtəlif ehtimallara yol açıb və suallar doğurub.
Xatırladaq ki, illər əvvəl Sevilin ailə həyatı qurması ilə bağlı xəbərlər yayılmışdı, lakin bacılar həmin məlumatı təkzib etmişdilər.
