Soyuducunun qapısına maqnit yapışdırmaq onu tez xarab edir?
Bir çox insan dekorativ məqsədlə soyuducunun üzərinə maqnitlər yapışdırır.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, məişət cihazları ilə bağlı yayılan məlumatlara baxmayaraq mütəxəssislər soyuducunun üzərinə yapışdırılan dekorativ maqnitlərin cihazın işinə təsir etmədiyini bildirir.
Bazarda satılan adi maqnitlər zəif çəkmə gücünə malik olur və bu güc elektron dövrələrin fəaliyyətini pozmaq üçün kifayət etmir.
Servis ustalarının bəziləri çoxlu maqnitin buzdolabının performansını zəiflətməsi barədə xəbərdarlıq etsələr də texniki araşdırmalar bu iddianın elmi əsasının olmadığını göstərir. Soyuducunun elektronik hissələri qapı səthindən uzaqda yerləşir və metal gövdə əlavə qoruma yaradır.
Mütəxəssislərin sözlərinə görə dekorativ maqnitlərin yaratdığı yeganə təsir səthdə cızıq və ya boya izinin əmələ gəlməsi ola bilər. Bu isə cihazın işləmə prinsipi ilə bağlı problem yaratmır.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре