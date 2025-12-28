Bakıda marşrut avtobusları toqquşdu

Paytaxtda marşrut avtobuslarının iştirakı ilə yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Day.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, Nizami rayonu Qara Qarayev prospektində iki avtobus və iki minik avtomobili bir-biri ilə toqquşub.

Nəticədə 1 və 12 saylı müntəzəm xətlər üzrə hərəkət edən avtobuslara, eləcə də avtomobillərə ciddi zərər dəyib. 1 nəfər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alaraq xəstəxanaya yerləşdirilib.