https://news.day.az/azerinews/1805932.html Bakıda marşrut avtobusları toqquşdu - Xəsarət alan var - VİDEO Paytaxtda marşrut avtobuslarının iştirakı ilə yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib. Day.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, Nizami rayonu Qara Qarayev prospektində iki avtobus və iki minik avtomobili bir-biri ilə toqquşub.
Nəticədə 1 və 12 saylı müntəzəm xətlər üzrə hərəkət edən avtobuslara, eləcə də avtomobillərə ciddi zərər dəyib. 1 nəfər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alaraq xəstəxanaya yerləşdirilib.
