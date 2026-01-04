https://news.day.az/azerinews/1807259.html Novruz çərşənbələrinin tarixləri bilindi Bu il Azərbaycanda qeyd ediləcək Novruz çərşənbələrinin vaxtı məlum olub. Day.Az xəbər verir ki, bu ilin ilk çərşənbəsi fevralın 24-nə, axırıncı çərşənbə isə martın 17-nə təsadüf edəcək. Fevralın 24-də ilk - Su çərşənbəsi, martın 3-də Od, martın 10-da Hava (Yel), martın 17-də isə axırıncı -Torpaq çərşənbəsi qeyd olunacaq.
Novruz çərşənbələrinin tarixləri bilindi
Bu il Azərbaycanda qeyd ediləcək Novruz çərşənbələrinin vaxtı məlum olub.
Day.Az xəbər verir ki, bu ilin ilk çərşənbəsi fevralın 24-nə, axırıncı çərşənbə isə martın 17-nə təsadüf edəcək.
Fevralın 24-də ilk - Su çərşənbəsi, martın 3-də Od, martın 10-da Hava (Yel), martın 17-də isə axırıncı -Torpaq çərşənbəsi qeyd olunacaq.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре