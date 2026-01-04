​Novruz çərşənbələrinin tarixləri bilindi

Bu il Azərbaycanda qeyd ediləcək Novruz çərşənbələrinin vaxtı məlum olub.

Day.Az xəbər verir ki, bu ilin ilk çərşənbəsi fevralın 24-nə, axırıncı çərşənbə isə martın 17-nə təsadüf edəcək.

Fevralın 24-də ilk - Su çərşənbəsi, martın 3-də Od, martın 10-da Hava (Yel), martın 17-də isə axırıncı -Torpaq çərşənbəsi qeyd olunacaq.