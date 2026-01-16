https://news.day.az/azerinews/1809571.html Dünyanın ən zərərli 10 qidası – Yeməyən yoxdur Dünyada ən zərərli qidaların siyahısı açıqlanıb. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, qida ekspertləri gündəlik həyatda geniş istifadə olunan bəzi məhsulların sağlamlığa ciddi mənfi təsir göstərə biləcəyini bildirir. Araşdırmalar nəticəsində ən zərərli hesab edilən on məhsul müəyyən edilib.
Ən çox istehlak olunan, lakin sağlamlığa zərər verən qidalar:
Trans yağlar
Kartof çipsi
Kolbasa və sosiska
"Noodle" (çin makaronu)
Qazlı içkilər
Şəkərli gevreklər (şəkərli taxıl qəlyanaltıları)
İşlənmiş pendir
Qızardılmış yeməklər
Marqarin
Popkorn
Ekspertlər tövsiyə edir ki, bu qidalardan mümkün qədər uzaq durmaq və sağlam alternativlərə üstünlük vermək lazımdır.
