Dünyanın ən zərərli 10 qidası

Dünyada ən zərərli qidaların siyahısı açıqlanıb.

Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, qida ekspertləri gündəlik həyatda geniş istifadə olunan bəzi məhsulların sağlamlığa ciddi mənfi təsir göstərə biləcəyini bildirir. Araşdırmalar nəticəsində ən zərərli hesab edilən on məhsul müəyyən edilib.

Ən çox istehlak olunan, lakin sağlamlığa zərər verən qidalar:

Trans yağlar

Kartof çipsi

Kolbasa və sosiska

"Noodle" (çin makaronu)

Qazlı içkilər

Şəkərli gevreklər (şəkərli taxıl qəlyanaltıları)

İşlənmiş pendir

Qızardılmış yeməklər

Marqarin

Popkorn

Ekspertlər tövsiyə edir ki, bu qidalardan mümkün qədər uzaq durmaq və sağlam alternativlərə üstünlük vermək lazımdır.