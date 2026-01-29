https://news.day.az/azerinews/1812653.html Toy karvanında həlak olan gənclərin FOTOSU Xəbər verdiyimiz kimi, Gürcüstanda Marneuli bələdiyyəsinin Baydar kəndi yaxınlığında ölümlə nəticələnən ağır yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib. "Unikal"a istinadən qəza nəticəsində həlak olan Üfiq Bədəlov və Ümid Adıgözəlovun fotolarını təqdim edir.
