https://news.day.az/azerinews/1814038.html Prezident İlham Əliyev: Biz sülh şəraitində yaşamağı öyrənirik Biz (Ermənistan və Azərbaycan - red.) 30 ildən artıq müharibə şəraitində olduq. İndi isə 6 aydır ki, biz sülh şəraitində yaşayırıq və biz sülh şəraitində yaşamağı öyrənirik. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, bu sözləri Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev "Zayed İnsan Qardaşlığı Mükafatı"nın təqdimolunma mərasimində deyib.
Dövlətimizin başçısı qeyd edib: "Mən bunu əvvəl də söyləmişəm. Bu, xüsusi bir hissdir."
