Prezident İlham Əliyev: Biz sülh şəraitində yaşamağı öyrənirik

Biz (Ermənistan və Azərbaycan - red.) 30 ildən artıq müharibə şəraitində olduq. İndi isə 6 aydır ki, biz sülh şəraitində yaşayırıq və biz sülh şəraitində yaşamağı öyrənirik.

Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, bu sözləri Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev "Zayed İnsan Qardaşlığı Mükafatı"nın təqdimolunma mərasimində deyib.

Dövlətimizin başçısı qeyd edib: "Mən bunu əvvəl də söyləmişəm. Bu, xüsusi bir hissdir."