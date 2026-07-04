https://news.day.az/azerinews/1845903.html Xamenei atasının vida mərasimində niyə iştirak etmədi? İranın yeni ali lideri Müctəba Xameneinin təhlükəsizlik səbəbindən atasının dəfn mərasimində iştirak etməyəcəyi açıqlanıb. Day.Az Globalinfo.az-a istinadla xəbər verir ki, bu barədə "İran İnternational" məlumat yayıb. Məlumata görə, təhlükəsizlik risklərinin yüksək olması səbəbindən onun mərasimə qatılmamaq qərarı verdiyi bildirilir.
Xamenei atasının vida mərasimində niyə iştirak etmədi?
İranın yeni ali lideri Müctəba Xameneinin təhlükəsizlik səbəbindən atasının dəfn mərasimində iştirak etməyəcəyi açıqlanıb.
Day.Az Globalinfo.az-a istinadla xəbər verir ki, bu barədə "İran İnternational" məlumat yayıb.
Məlumata görə, təhlükəsizlik risklərinin yüksək olması səbəbindən onun mərasimə qatılmamaq qərarı verdiyi bildirilir. Bildirilir ki, onun ictimaiyyət qarşısına çıxışı hazırda maksimum dərəcədə məhdudlaşdırılıb.
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