https://news.day.az/azerinews/1846103.html Makron Suriyaya səfər edəcək Fransa Prezidenti Emmanuel Makron Suriyaya səfər edəcək. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Suriya Prezident Administrasiyasının Media İdarəsi məlumat yayıb. Qeyd edilib ki, Makron ikitərəfli münasibətlərin gücləndirilməsi və qarşılıqlı maraq doğuran regional və beynəlxalq məsələlərin müzakirəsi məqsədilə Suriyaya səfər edəcək.
Makron Suriyaya səfər edəcək
Fransa Prezidenti Emmanuel Makron Suriyaya səfər edəcək.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Suriya Prezident Administrasiyasının Media İdarəsi məlumat yayıb.
Qeyd edilib ki, Makron ikitərəfli münasibətlərin gücləndirilməsi və qarşılıqlı maraq doğuran regional və beynəlxalq məsələlərin müzakirəsi məqsədilə Suriyaya səfər edəcək.
Səfərin dəqiq tarixi hələ ki açıqlanmayıb.
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