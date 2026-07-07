https://news.day.az/azerinews/1846395.html Azərbaycan nefti bahalaşdı Dünya bazarlarında "Azeri Light" (CIF) markalı Azərbaycan nefti bahalaşıb. Day.Az xəbər verir ki, Azərbaycan neftinin 1 barelə olan qiyməti 0,78 dollar və ya 1,1% bahalaşaraq 73,71 ABŞ dolları olub.
Azərbaycan nefti bahalaşdı
Dünya bazarlarında "Azeri Light" (CIF) markalı Azərbaycan nefti bahalaşıb.
Day.Az xəbər verir ki, Azərbaycan neftinin 1 barelə olan qiyməti 0,78 dollar və ya 1,1% bahalaşaraq 73,71 ABŞ dolları olub.
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