https://news.day.az/azerinews/1846422.html 40 yaşlı kişi küçədə öldü Bakıda 40 yaşlı kişi küçədə ölüb. Day.Az xəbər verir ki, hadisə iyulun 6-sı saat 20 radələrində paytaxtın Sabunçu rayonu Bakıxanov qəsəbəsinin ərazisində baş verib. Bakı şəhər sakini 1986-cı il təvəllüdlü Toğrul Azər oğlu Məmmədov küçədə infarkt keçirib. O, hadisə yerində ölüb. Faktla bağlı araşdırmalar aparılır.
40 yaşlı kişi küçədə öldü
Bakıda 40 yaşlı kişi küçədə ölüb.
Day.Az xəbər verir ki, hadisə iyulun 6-sı saat 20 radələrində paytaxtın Sabunçu rayonu Bakıxanov qəsəbəsinin ərazisində baş verib.
Bakı şəhər sakini 1986-cı il təvəllüdlü Toğrul Azər oğlu Məmmədov küçədə infarkt keçirib. O, hadisə yerində ölüb.
Faktla bağlı araşdırmalar aparılır.
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