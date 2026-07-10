Generala yüksək vəzifə verildi

Strateji Obyektlərin Mühafizəsi Dövlət Agentliyində (SOMDA) yeni təyinat olub.

Day.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, bununla bağlı müvafiq sərəncam imzalanıb.

Sərəncama əsasən, general-mayor Ramil Həsənov SOMDA rəisi Sərdar Səfərovun müavini təyin edilib.

Qeyd edək ki, R.Həsənov Vətən müharibəsi iştirakçısıdır. General bundan əvvəl hüquq-mühafizə orqanlarında xidmət edib.