https://news.day.az/azerinews/1847114.html Generala yüksək vəzifə verildi Strateji Obyektlərin Mühafizəsi Dövlət Agentliyində (SOMDA) yeni təyinat olub. Day.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, bununla bağlı müvafiq sərəncam imzalanıb. Sərəncama əsasən, general-mayor Ramil Həsənov SOMDA rəisi Sərdar Səfərovun müavini təyin edilib. Qeyd edək ki, R.Həsənov Vətən müharibəsi iştirakçısıdır.
Generala yüksək vəzifə verildi
Strateji Obyektlərin Mühafizəsi Dövlət Agentliyində (SOMDA) yeni təyinat olub.
Day.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, bununla bağlı müvafiq sərəncam imzalanıb.
Sərəncama əsasən, general-mayor Ramil Həsənov SOMDA rəisi Sərdar Səfərovun müavini təyin edilib.
Qeyd edək ki, R.Həsənov Vətən müharibəsi iştirakçısıdır. General bundan əvvəl hüquq-mühafizə orqanlarında xidmət edib.
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