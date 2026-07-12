https://news.day.az/azerinews/1847428.html "Apple" "ChatGPT"nin yaradıcısını məhkəməyə verib "Apple" "ChatGPT"nin yaradıcısı olan "OpenAI" şirkətini proqram təminatının yaradılması zamanı kommersiya sirrindən qanunsuz istifadə etməkdə ittiham edərək məhkəməyə verib.
"Apple" "ChatGPT"nin yaradıcısını məhkəməyə verib
"Apple" "ChatGPT"nin yaradıcısı olan "OpenAI" şirkətini proqram təminatının yaradılması zamanı kommersiya sirrindən qanunsuz istifadə etməkdə ittiham edərək məhkəməyə verib.
Day.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, CNBC-nin məlumatına əsasən, "Apple" "OpenAI"nin şirkətin əqli mülkiyyətindən və məxfi məlumatlarından istifadə etdiyini iddia edir.
Bundan əlavə, iddia ərizəsində bildirilir ki, "OpenAI"yə keçməyi nəzərdən keçirən "Apple" əməkdaşlarına guya şirkətin kommersiya sirlərini ötürmək təklif olunub.
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