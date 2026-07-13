Soğanın faydaları: Hər gün istifadə etməyiniz üçün 7 vacib səbəb
Mətbəxlərin əvəzolunmaz məhsullarından biri olan soğan təkcə yeməklərə dad vermir, həm də sağlamlıq üçün çoxsaylı faydaları ilə seçilir.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, tərkibindəki vitaminlər, minerallar və antioksidantlar sayəsində soğan orqanizmin müdafiə sistemini gücləndirən təbii qidalardan hesab olunur.
Mütəxəssislərin sözlərinə görə, soğanın müntəzəm və ölçülü şəkildə qəbulu bir sıra sağlamlıq problemlərinin qarşısının alınmasına kömək edə bilər.
Soğanın əsas faydaları bunlardır:
İmmuniteti gücləndirir. Tərkibindəki C vitamini və antioksidantlar orqanizmin infeksiyalara qarşı müqavimətini artırır.
Ürək sağlamlığını dəstəkləyir. Soğanda olan flavonoidlər qan dövranını yaxşılaşdırmağa, xolesterinin səviyyəsini tənzimləməyə və ürək-damar xəstəlikləri riskini azaltmağa kömək edə bilər.
Qan şəkərinin tənzimlənməsinə dəstək olur. Araşdırmalara görə, soğanın tərkibindəki bəzi maddələr qan şəkərinin balansda saxlanmasına müsbət təsir göstərə bilər.
Həzmi yaxşılaşdırır. Lif və prebiyotik maddələrlə zəngin olan soğan bağırsaq mikroflorasının sağlamlığını dəstəkləyərək həzm sisteminin normal fəaliyyətinə kömək edir.
İltihab əleyhinə təsir göstərir. Tərkibindəki təbii birləşmələr orqanizmdə iltihab proseslərinin azalmasına dəstək verə bilər.
Sümük sağlamlığına faydalıdır. Bəzi tədqiqatlar soğanın müntəzəm istifadəsinin sümük sıxlığının qorunmasına müsbət təsir göstərə biləcəyini göstərir.
Dəri və saç sağlamlığını dəstəkləyir. Vitamin və minerallarla zəngin olması dərinin daha sağlam görünməsinə, saçların möhkəmlənməsinə kömək edə bilər.
Mütəxəssislər bildirirlər ki, soğan faydalı qida olsa da, mədə-bağırsaq həssaslığı, reflüks və ya digər həzm sistemi problemləri olan şəxslər onu ehtiyatla qəbul etməlidirlər. Hər bir qidada olduğu kimi, soğanın da normadan artıq istifadəsi arzuolunmaz təsirlərə səbəb ola bilər.
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