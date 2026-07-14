https://news.day.az/azerinews/1847899.html Amil Vahidov SAXLANILDI - Həyətində çətənə kolu yetişdirirmiş Göyçay Rayon Polis Şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyatlarla narkotik tərkibli bitkiləri kultivasiya etməkdə şübhəli bilinən 45 yaşlı Amil Vahidov saxlanılıb. Day.Az xəbər verir ki, onun yaşadığı ünvandan çətənə kolları və marixuana aşkarlanıb.
Amil Vahidov SAXLANILDI - Həyətində çətənə kolu yetişdirirmiş
Göyçay Rayon Polis Şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyatlarla narkotik tərkibli bitkiləri kultivasiya etməkdə şübhəli bilinən 45 yaşlı Amil Vahidov saxlanılıb.
Day.Az xəbər verir ki, onun yaşadığı ünvandan çətənə kolları və marixuana aşkarlanıb. Saxlanılan şəxs narkotik tərkibli bitkilərə aqrotexniki qaydada xüsusi qulluq göstərdiyini bildirib.
Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, A.Vahidov barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qətimkan tədbiri seçilib.
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