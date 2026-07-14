Prezident İlham Əliyevin Prezident Peter Pelleqrini ilə Şuşada görüşünü əks etdirən kadrlar dövlət başçısının sosial şəbəkə hesablarında paylaşılıb

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Slovakiya Prezidenti Peter Pelleqrini ilə Şuşada görüşünü əks etdirən kadrlar dövlət başçısının rəsmi sosial şəbəkə hesablarında paylaşılıb.

Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, paylaşımda qeyd olunur:

"Azərbaycan və Slovakiya prezidentləri Şuşada".