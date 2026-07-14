https://news.day.az/azerinews/1847913.html Prezident İlham Əliyevin Prezident Peter Pelleqrini ilə Şuşada görüşünü əks etdirən kadrlar dövlət başçısının sosial şəbəkə hesablarında paylaşılıb - VİDEO Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Slovakiya Prezidenti Peter Pelleqrini ilə Şuşada görüşünü əks etdirən kadrlar dövlət başçısının rəsmi sosial şəbəkə hesablarında paylaşılıb. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, paylaşımda qeyd olunur: "Azərbaycan və Slovakiya prezidentləri Şuşada".
Prezident İlham Əliyevin Prezident Peter Pelleqrini ilə Şuşada görüşünü əks etdirən kadrlar dövlət başçısının sosial şəbəkə hesablarında paylaşılıb - VİDEO
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Slovakiya Prezidenti Peter Pelleqrini ilə Şuşada görüşünü əks etdirən kadrlar dövlət başçısının rəsmi sosial şəbəkə hesablarında paylaşılıb.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, paylaşımda qeyd olunur:
"Azərbaycan və Slovakiya prezidentləri Şuşada".
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