https://news.day.az/azerinews/1847932.html Zaur Nəbioğluna vəzifə verildi Tanınmış aparıcı Zaur Nəbioğluya yeni vəzifə verilib. Day.Az-ın məlumatına görə, o, AF Holdingin mətbuat katibi təyin olunub. Qeyd edək ki, AF Holdingin tərkibinə AF City, AF Mall, EuroHome, Şıxov Aqua Park, Novxanı Luna Park, AF Beach və AF Hotel kimi tanınmış şirkətlər, layihələr və obyektlər daxildir.
Zaur Nəbioğluna vəzifə verildi
Tanınmış aparıcı Zaur Nəbioğluya yeni vəzifə verilib.
Day.Az-ın məlumatına görə, o, AF Holdingin mətbuat katibi təyin olunub.
Qeyd edək ki, AF Holdingin tərkibinə AF City, AF Mall, EuroHome, Şıxov Aqua Park, Novxanı Luna Park, AF Beach və AF Hotel kimi tanınmış şirkətlər, layihələr və obyektlər daxildir.
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