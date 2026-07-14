https://news.day.az/azerinews/1847944.html Ər-arvad ölümü ilə nəticələnən ağır qəza BAŞ VERDİ Ağdərə rayonunda ölümlə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib. Day.Az APA-ya istinadən xəbər verir ki, qəza gecə saatlarında Həsənriz-Umudlu yolunda qeydə alınıb. Avtomobilin aşması nəticəsində Kəlbəcər rayon sakinləri - N. Əsgərov və həyat yoldaşı K.Əsgərova həyatını itirib. Avtomobildə olan digər Kəlbəcər sakini M.
Ər-arvad ölümü ilə nəticələnən ağır qəza BAŞ VERDİ
Ağdərə rayonunda ölümlə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.
Day.Az APA-ya istinadən xəbər verir ki, qəza gecə saatlarında Həsənriz-Umudlu yolunda qeydə alınıb. Avtomobilin aşması nəticəsində Kəlbəcər rayon sakinləri - N. Əsgərov və həyat yoldaşı K.Əsgərova həyatını itirib.
Avtomobildə olan digər Kəlbəcər sakini M. İsmayılova xəsarət alıb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
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