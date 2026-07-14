Baxış və bəyənmə uğrunda nə üçün yeniyetmələr həyatını RİSKƏ ATIR? - VİDEO
Sosial şəbəkələrdə daha çox baxış, bəyənmə və izləyici qazanmaq istəyi bəzi yeniyetmələri həyatlarını təhlükəyə atan davranışlara sövq edir.
Day.Az Xəzərxəbər-ə istinadən xəbər verir ki, hündürmərtəbəli binaların damlarında, hərəkətdə olan nəqliyyat vasitələrinin üzərində və digər riskli məkanlarda çəkilən videolar getdikcə daha çox diqqət çəkməyə başlayır.
Mütəxəssislər bildirirlər ki, bu cür davranışların arxasında yalnız məşhur olmaq istəyi deyil, həm də diqqət, təsdiq və aidiyyət hissinə ehtiyac dayanır. Yeniyetməlik dövründə həmyaşıdların təsiri və sosial şəbəkələrdəki reaksiyalar bəzən təhlükə hissini zəiflədə bilər.
Daha ətraflı videomaterialda:
Nəsimi Ələsgərli
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