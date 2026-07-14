https://news.day.az/azerinews/1847978.html Nihat Kahveci saxlanılıb Türkiyənin Futbol üzrə Milli Komandasının sabiq üzvü və idman şərhçisi Nihat Kahveci saxlanılıb. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə KİV-ləri yerli hüquq mühafizə orqanlarına istinadən məlumat yayıb.
Nihat Kahveci saxlanılıb
Türkiyənin Futbol üzrə Milli Komandasının sabiq üzvü və idman şərhçisi Nihat Kahveci saxlanılıb.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə KİV-ləri yerli hüquq mühafizə orqanlarına istinadən məlumat yayıb.
Məlumata görə, onun saxlanılmasına səbəb həyat yoldaşı ilə yaşadığı mübahisədən sonra qəsdən sağlamlığa zərər yetirmədə şübhəli bilinməsi olub.
Polis idarəsində aparılan müvafiq prosedurlardan sonra prokurorluğa göndərilən Kahveci ifadəsinin alınmasından sonra sərbəst buraxılıb. Bildirilir ki, həyat yoldaşı ondan şikayətçi olmayıb.
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