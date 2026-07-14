https://news.day.az/azerinews/1847983.html Ağdərədə avtomobil aşdı, iki nəfər öldü Ağdərə rayonunda baş verən yol-nəqliyyat hadisəsi iki nəfərin ölümü ilə nəticələnib. Day.Az xəbər verir ki, qəza gecə saatlarında Həsənriz-Umudlu avtomobil yolunda qeydə alınıb.
Ağdərədə avtomobil aşdı, iki nəfər öldü
Ağdərə rayonunda baş verən yol-nəqliyyat hadisəsi iki nəfərin ölümü ilə nəticələnib.
Day.Az xəbər verir ki, qəza gecə saatlarında Həsənriz-Umudlu avtomobil yolunda qeydə alınıb.
İlkin məlumata görə, avtomobilin idarəetmədən çıxaraq aşması nəticəsində Kəlbəcər rayon sakinləri - 1973-cü il təvəllüdlü Nazim Əsgərov və həyat yoldaşı, 1980-ci il təvəllüdlü Könül Əsgərova hadisə yerində həyatını itirib.
Qəza zamanı avtomobildə olan digər sərnişin, 2000-ci il təvəllüdlü Mələk İsmayılova müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alıb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре