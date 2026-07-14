https://news.day.az/azerinews/1847995.html İyulun 15-də dəniz suyunun temperaturu 23-25 dərəcə olacaq Milli Hidrometeorologiya Xidməti iyulun 15-də Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraiti ilə bağlı proqnozu açıqlayıb. Day.Az xəbər verir ki, məlumata əsasən, sabah Abşeron yarımadasında şimal-qərb küləyinin arabir güclənəcəyi gözlənilir.
İyulun 15-də dəniz suyunun temperaturu 23-25 dərəcə olacaq
Milli Hidrometeorologiya Xidməti iyulun 15-də Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraiti ilə bağlı proqnozu açıqlayıb.
Day.Az xəbər verir ki, məlumata əsasən, sabah Abşeron yarımadasında şimal-qərb küləyinin arabir güclənəcəyi gözlənilir.
Proqnoza görə, dəniz suyunun temperaturu şimal çimərliklərində - Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh və Zuğulbada 23-24 dərəcə, cənub çimərliklərində isə - Türkan, Hövsan, Sahil və Şıxda 24-25 dərəcə isti olacaq.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре