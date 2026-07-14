İyulun 15-də dəniz suyunun temperaturu 23-25 dərəcə olacaq

Milli Hidrometeorologiya Xidməti iyulun 15-də Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraiti ilə bağlı proqnozu açıqlayıb.

Day.Az xəbər verir ki, məlumata əsasən, sabah Abşeron yarımadasında şimal-qərb küləyinin arabir güclənəcəyi gözlənilir.

Proqnoza görə, dəniz suyunun temperaturu şimal çimərliklərində - Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh və Zuğulbada 23-24 dərəcə, cənub çimərliklərində isə - Türkan, Hövsan, Sahil və Şıxda 24-25 dərəcə isti olacaq.