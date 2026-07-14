Tanışının mobil telefonunu talayan şəxs saxlanılıb

Qaradağ rayonunda soyğunçuluq hadisəsi qeydə alınıb. Rayon ərazisində yerləşən parkların birində şübhəli şəxs sosial şəbəkədə tanış olduğu qadının mobil telefonunu soyğunçuluq yolu ilə talayıb.

Day.Az xəbər verir ki, Qaradağ RPİ 10-cu Polis Şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə əməli törətməkdə şübhəli bilinən 26 yaşlı İ.Əliyev saxlanılıb.

Araşdırma aparılır.