https://news.day.az/azerinews/1848006.html Tanışının mobil telefonunu talayan şəxs saxlanılıb Qaradağ rayonunda soyğunçuluq hadisəsi qeydə alınıb. Rayon ərazisində yerləşən parkların birində şübhəli şəxs sosial şəbəkədə tanış olduğu qadının mobil telefonunu soyğunçuluq yolu ilə talayıb.
Tanışının mobil telefonunu talayan şəxs saxlanılıb
Qaradağ rayonunda soyğunçuluq hadisəsi qeydə alınıb. Rayon ərazisində yerləşən parkların birində şübhəli şəxs sosial şəbəkədə tanış olduğu qadının mobil telefonunu soyğunçuluq yolu ilə talayıb.
Day.Az xəbər verir ki, Qaradağ RPİ 10-cu Polis Şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə əməli törətməkdə şübhəli bilinən 26 yaşlı İ.Əliyev saxlanılıb.
Araşdırma aparılır.
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