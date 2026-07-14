https://news.day.az/azerinews/1848014.html Mbappe yarımfinala tam hazır deyil Fransa millisinin hücumçusu Kilian Mbappe DÇ-2026-nın İspaniyaya qarşı yarımfinal görüşünə tam hazır vəziyyətdə deyil. Day.Az İdman.Biz-ə istinadən xəbər verir ki, futbolçunu Mərakeşlə keçirilən oyunda zədələdiyi sağ topuq nahiyəsi hələ də narahat edir. Mbappe komandanın ümumi məşqindən ayrı hazırlaşıb və topla işləməyib.
Mbappe yarımfinala tam hazır deyil
Fransa millisinin hücumçusu Kilian Mbappe DÇ-2026-nın İspaniyaya qarşı yarımfinal görüşünə tam hazır vəziyyətdə deyil.
Day.Az İdman.Biz-ə istinadən xəbər verir ki, futbolçunu Mərakeşlə keçirilən oyunda zədələdiyi sağ topuq nahiyəsi hələ də narahat edir.
Mbappe komandanın ümumi məşqindən ayrı hazırlaşıb və topla işləməyib. Buna baxmayaraq, onun yarımfinal matçına start heyətində çıxacağı ehtimal olunur.
Fransa millisinin baş məşqçisi Didye Deşam isə Mbappenin fiziki durumu ilə bağlı narahatlıqlara baxmayaraq, hücumçunun yarımfinalda meydana çıxa biləcəyini vurğulayıb.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре