Həkimlər diabet zamanı albalının təhlükəsiz qəbul miqdarını AÇIQLAYIBLAR
Mütəxəssislər bildirirlər ki, albalı aşağı qlisemik indeksə malik olduğundan şəkərli diabet və ya prediabeti olan insanlar üçün uyğun giləmeyvələrdən biridir.
Day.Az xəbər verir ki, tərkibindəki lif və su qlükozanın qana daha yavaş sorulmasına kömək edir və qan şəkərinin kəskin yüksəlməsinin qarşısını alır.
Dietoloqlar bir dəfəyə yarım və ya bir stəkan təzə albalı yeməyi tövsiyə edirlər. Onların sözlərinə görə, təzə və ya dondurulmuş albalı şirə və ya qurudulmuş albalı ilə müqayisədə daha faydalıdır, çünki daha çox lif ehtiva edir.
Həkimlər albalının yunan yoqurtu, kəsmik, pendir və ya qoz-fındıq kimi zülal və sağlam yağlarla birlikdə qəbul edilməsini məsləhət görürlər. Bu, karbohidratların daha yavaş mənimsənilməsinə və toxluq hissinin daha uzun müddət qalmasına kömək edir.
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