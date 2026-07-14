Prezident İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında Slovakiya Prezidenti Peter Pelleqrinin Azərbaycana səfəri ilə bağlı daha bir paylaşım olunub

Prezident İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında Slovakiya Respublikasının Prezidenti Peter Pelleqrinin Azərbaycana səfəri ilə bağlı daha bir paylaşım olunub.

Paylaşımda qeyd edilib:

"Cənab Prezident, Peter Pelleqrini, Sizi bir daha Azərbaycanda, Qarabağda salamlayıram, Azərbaycana xoş gəlmisiniz".