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Prezident İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında Slovakiya Prezidenti Peter Pelleqrinin Azərbaycana səfəri ilə bağlı daha bir paylaşım olunub - VİDEO

Prezident İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında Slovakiya Respublikasının Prezidenti Peter Pelleqrinin Azərbaycana səfəri ilə bağlı daha bir paylaşım olunub. Paylaşımda qeyd edilib: "Cənab Prezident, Peter Pelleqrini, Sizi bir daha Azərbaycanda, Qarabağda salamlayıram, Azərbaycana xoş gəlmisiniz".