https://news.day.az/azerinews/1848593.html İsrail parlamenti buraxılıb İsrail parlamenti - Knesset fəaliyyətini vaxtından əvvəl dayandırıb. Day.Az Trend-ə isitnadən xəbər verir ki, bu barədə Associated Press məlumat yayıb. Knessetdəki son iclasda partiyaların maliyyələşdirilməsi haqqında qanun layihəsinin lehinə 62 səs verilib , əleyhinə səs verən olmayıb və sənəd qəbul edilib.
İsrail parlamenti buraxılıb
İsrail parlamenti - Knesset fəaliyyətini vaxtından əvvəl dayandırıb.
Day.Az Trend-ə isitnadən xəbər verir ki, bu barədə Associated Press məlumat yayıb.
Knessetdəki son iclasda partiyaların maliyyələşdirilməsi haqqında qanun layihəsinin lehinə 62 səs verilib , əleyhinə səs verən olmayıb və sənəd qəbul edilib.
Sənəddə, həmçinin ölkədə oktyabr ayında keçiriləcək seçkilər ərəfəsində parlamentin buraxılmasını nəzərdə tutan müddəa yer alıb.
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