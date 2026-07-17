https://news.day.az/azerinews/1848638.html Sağdan ötməyə yalnız bu hallarda icazə verilir "Yol hərəkəti haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən, nəqliyyat vasitəsini ötərkən əsas qayda manevrin sol zolaqdan həyata keçirilməsidir. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, yəni relssiz nəqliyyat vasitələrinin qabaqlanması, bir qayda olaraq, sol tərəfdən aparılmalıdır.
Sağdan ötməyə yalnız bu hallarda icazə verilir
"Yol hərəkəti haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən, nəqliyyat vasitəsini ötərkən əsas qayda manevrin sol zolaqdan həyata keçirilməsidir.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, yəni relssiz nəqliyyat vasitələrinin qabaqlanması, bir qayda olaraq, sol tərəfdən aparılmalıdır.
Bununla yanaşı, qanunvericilikdə istisna hal da mövcuddur. Əgər öndə hərəkət edən avtomobilin sürücüsü sola dönəcəyini əvvəlcədən siqnal vasitəsilə göstərərək manevrə başlayıbsa, həmin nəqliyyat vasitəsini sağ tərəfdən ötmək mümkündür.
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