https://news.day.az/azerinews/1849189.html Azərbaycanda çevik iş vaxtı modelinə keçid: Yeni məşğulluq planı nələri dəyişəcək? Prezident İlham Əliyevin təsdiqlədiyi "Məşğulluq Strategiyasının həyata keçirilməsinə dair 2026-2030-cu illər üçün Tədbirlər Planı"nda Azərbaycanda beynəlxalq təcrübə əsasında çevik iş vaxtı modelinin yaradılması nəzərdə tutulur.

Azərbaycanda çevik iş vaxtı modelinə keçid: Yeni məşğulluq planı nələri dəyişəcək?

Azərbaycanca, 20 июля 2026 17:22 (UTC +04:00) 645
Azərbaycanda çevik iş vaxtı modelinə keçid:

Prezident İlham Əliyevin təsdiqlədiyi "Məşğulluq Strategiyasının həyata keçirilməsinə dair 2026-2030-cu illər üçün Tədbirlər Planı"nda Azərbaycanda beynəlxalq təcrübə əsasında çevik iş vaxtı modelinin yaradılması nəzərdə tutulur.

Day.Az-a açıqlamasında əmək məsələləri üzrə ekspert Sahib Məmmədov deyib ki, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 30 oktyabr 2019-cu il tarixində təsdiq etdiyi Məşğulluq Strategiyası çərçivəsində iki tədbirlər planının hazırlanması nəzərdə tutulmuşdu.

Ekspert qeyd edib ki, onlardan birinin icrası artıq başa çatıb, növbəti mərhələni əhatə edən 2026-2030-cu illər üçün Tədbirlər Planı isə qəbul olunub.

"Yeni sənəd 6 bölmə və 50 tədbirdən ibarətdir. Tədbirlər arasında çevik iş rejimi modellərinin tətbiqi və bu sahədə beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi də yer alır. Bundan əlavə, əvvəlki tədbirlər planlarından fərqli olaraq, süni intellektdən istifadə, süni intellekt əsaslı iş yerlərinin yaradılması kimi müasir yanaşmalar da sənədə daxil edilib.

Çevik iş rejiminin tətbiqi müasir əmək bazarının tələbləri baxımından olduqca aktual hesab olunur. Gələcəkdə yeni Əmək Məcəlləsinin hazırlanması və burada müxtəlif əmək münasibətlərini əhatə edən çevik iş rejimi modellərinin nəzərdə tutulması məqsədəuyğun hesab edilir. Xüsusilə media, qeyri-hökumət təşkilatları, dini qurumlar və digər spesifik fəaliyyət sahələri üçün fərqli iş rejimlərinin hüquqi əsaslarının müəyyənləşdirilməsi zəruridir," - o bildirib.

S.Məmmədov əlavə edib ki, ənənəvi iş rejimində iş vaxtı əvvəlcədən müəyyən olunmuş qrafik üzrə təşkil edilir:

"Məsələn, iş günü saat 09:00-da başlayır, nahar fasiləsi 13:00-14:00 aralığında olur və iş saat 18:00-da başa çatır. Çevik iş rejimində isə iş vaxtı sabit saatlara bağlanmır. İşçi əmək funksiyasının xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq iş qrafikini daha sərbəst şəkildə formalaşdırır və iş prosesini nəticəyönümlü prinsiplər əsasında təşkil edir.

Belə iş rejimi xüsusilə jurnalistlər, yaradıcı peşə sahibləri və fəaliyyəti daim hərəkətdə olmağı tələb edən əməkdaşlar üçün daha əlverişlidir. Məsələn, jurnalist bir gün işə səhər saatlarında başlaya, növbəti gün günorta saatlarında fəaliyyət göstərə və ya axşam keçirilən tədbiri işıqlandırmaq üçün iş vaxtını fərqli şəkildə planlaşdıra bilər. Bu modeldə əsas meyar iş yerində konkret saat ərzində olmaq deyil, işin vaxtında və keyfiyyətlə yerinə yetirilməsidir. Dünyanın bir çox ölkəsində və iri şirkətlərdə çevik iş rejiminin tətbiqi həm əmək məhsuldarlığının, həm də iqtisadi səmərəliliyin artmasına müsbət təsir göstərib", - o deyib.

Əmək məsələləri üzrə ekspert vurğulayıb ki, çevik iş rejiminin tətbiqi özəl və dövlət sektorlarında fərqli hüquqi mexanizmlər tələb edir.

"Özəl sektor hazırkı qanunvericiliyin tələblərinə və işçilərin əmək hüquqlarını məhdudlaşdırmamaq şərti ilə bu modeli müəyyən dərəcədə tətbiq edə bilər. Hazırda qəbul edilmiş Tədbirlər Planı çərçivəsində beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi nəzərdə tutulur və bu araşdırmaların nəticələrinə əsasən gələcəkdə çevik iş qrafiklərinin tətbiqi ilə bağlı qanunvericiliyə əlavə və dəyişikliklərin edilməsi mümkün ola bilər", - o sonlandırıb.

Nəsimi Ələsgərli

Komissiyasız kredit sifariş et!
Попробуй подписку Trend Premium за 1$
#EKSPERT
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az İdman.Biz DHA Press Turkic.World

Лента новостей

Поезд в Бразилии сбил кран с путей на проезжую часть - ФОТО - ВИДЕО 18:38 (UTC+04), В мире 262
Физики создали крошечный аналог шаровой молнии 18:17 (UTC+04), Это интересно 302
Раскрыты тормозящие Windows настройки 18:00 (UTC+04), Наука и технологии 339
TikTok-la bağlı qadağa həyəcanı: Bu şəxslər istifadə edə bilməyəcək 17:58 (UTC+04), Azərbaycanca 360
Эльдениз Азизли стал пятикратным чемпионом мира по борьбе - ВИДЕО 17:44 (UTC+04), Спорт 5 250
Арсен Венгер наблюдал за матчем сборной Азербайджана на ЧМ в Баку – ВИДЕО 17:29 (UTC+04), Спорт 390
Землетрясение в Китае 17:14 (UTC+04), В мире 405
Аэропорт Эр-Рияда возобновил работу 17:00 (UTC+04), В мире 432
В США запускают необычные рейсы 16:46 (UTC+04), Туризм 439
Xalidə Gözəl vəfat etdi 16:41 (UTC+04), Azərbaycanca 351
К сведению водителей - Завтра... 16:29 (UTC+04), Общество 500
Музей нумизматики Ичеришехер: О чем нам говорят древние монеты? - ФОТО - ВИДЕО 16:14 (UTC+04), Культура 453
Два азербайджанских дзюдоиста поборются за "бронзу" Гран-при в Душанбе 16:00 (UTC+04), Спорт 406
Naxçıvanın yüksək dağlıq ərazilərinə qar yağıb - FOTO 15:49 (UTC+04), Azərbaycanca 447
Астрономы представили гипотезы о жизни на ближайших к Солнцу экзопланетах 15:46 (UTC+04), Это интересно 460
Qubadlının azadlıqdan dirçəlişə uzanan yolu 15:35 (UTC+04), Azərbaycanca 2 154
Названа причина появления «мусора» в Windows 15:31 (UTC+04), Наука и технологии 467
Ağcabədidə avtomobil elektrik dirəyinə çırpılıb, 4 nəfər xəsarət alıb 15:17 (UTC+04), Azərbaycanca 493
В Баку продолжается фестиваль оливок, несмотря на дождливую погоду - ФОТО 15:13 (UTC+04), Общество 5 186
В заселенном армянами Глендейле начались задержания нелегалов - ВИДЕО 15:05 (UTC+04), В мире 6 352
К сведению отправляющихся на Бали 14:54 (UTC+04), В мире 546
Иран готовит покушения на американских дипломатов 14:41 (UTC+04), В мире 6 401
Вечер поэзии и музыки в Праге посвятили памяти Муслима Магомаева - ФОТО 14:33 (UTC+04), Культура 497
Столкновения протестующих с полицией в ряде итальянских городов - ВИДЕО 14:21 (UTC+04), В мире 558
Сборная Азербайджана одержала вторую победу на ЧМ U-15 в Баку - ВИДЕО 14:15 (UTC+04), Спорт 5 403
Yollarda görünüş məsafəsi məhdudlaşacaq 14:14 (UTC+04), Azərbaycanca 471
Пекин не исключил энергетические проекты с Анкарой 14:04 (UTC+04), В мире 568
Смертельное ДТП в Товузе 13:46 (UTC+04), Общество 520
Azərbaycanlı futbolçu İspaniyada oynayacaq 13:34 (UTC+04), Azərbaycanca 555
В Италии задержали сотни человек во время протестов 13:32 (UTC+04), В мире 582
Ожидаются дожди и грозы - Прогноз на завтра 13:20 (UTC+04), Общество 1 021
Один вид смартфонов станет популярным 13:09 (UTC+04), Наука и технологии 522
В США в здании дочерней компании PepsiCo произошел взрыв - ФОТО - ВИДЕО 13:00 (UTC+04), В мире 605
Мирная акция семей пропавших без вести азербайджанцев в Брюсселе - ФОТО 12:46 (UTC+04), Общество 7 531
Kartdan-karta pul köçürənlərə vacib xəbər 12:40 (UTC+04), Azərbaycanca 684
В Хиве состоялся показ спектакля «Омид» в исполнении азербайджанских актеров - ФОТО 12:32 (UTC+04), Культура 516
Тяжелое ДТП на трассе Нахчыван-Шахбуз, много пострадавших - ФОТО 12:18 (UTC+04), Общество 573
В Албании протестующие подожгли здание мэрии 12:09 (UTC+04), В мире 597
В Хырдалане автомобиль перевернулся при парковке - ВИДЕО 12:00 (UTC+04), Общество 605
В Турции футболист перенес инфаркт во время матча 11:49 (UTC+04), Спорт 532
Самолет залетел в закрытую зону у резиденции Трампа 11:37 (UTC+04), В мире 644
Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Казахстана 11:29 (UTC+04), Официальная хроника 8 069
Kəlbəcər və Ordubadın dağlıq ərazilərinə qar yağıb 11:23 (UTC+04), Azərbaycanca 590
Албанские протестующие обстреливают полицию фейерверками - ВИДЕО 11:17 (UTC+04), В мире 627
В Баку поддержали юных футболистов Новой Каледонии и Французской Полинезии - ФОТО - ВИДЕО 11:06 (UTC+04), Спорт 4 628
Актуальное расписание авиарейсов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 11:00 (UTC+04), Туризм
Во Франции задержали около тысячи протестующих 10:53 (UTC+04), В мире 642
Заслуженная артистка Азербайджана награждена платиновой медалью в Париже - ФОТО 10:42 (UTC+04), Культура 882
Маск заявил о кровожадности европейцев 10:28 (UTC+04), В мире 644
Salyanda fərdi yaşayış evinə ildırım düşüb - FOTO - VİDEO 10:27 (UTC+04), Azərbaycanca 595
Волкановски защитил чемпионский пояс UFC - ВИДЕО 10:17 (UTC+04), Спорт 528
В Болгарии выбирают президента 10:12 (UTC+04), В мире 603
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева присутствовала на премьере спектакля «Турандот» - ФОТО 10:08 (UTC+04), Официальная хроника 7 415
Трамп заявил, что власти Дании отдали Гренландию США 10:02 (UTC+04), В мире 696
Tovuzda avtomobil piyadanı vuraraq öldürüb 09:55 (UTC+04), Azərbaycanca 631
Европейская промышленность выбирает Азербайджан - новый этап партнерства 09:50 (UTC+04), Экономика 6 609
Вид сверху на протестующих в центре Парижа - ВИДЕО 09:39 (UTC+04), В мире 688
Иран выдвинул США условие по Ормузскому проливу 09:27 (UTC+04), В мире 6 098
Азизли и Сулейманов поборются за "золото" чемпионата мира по борьбе - ФОТО 09:14 (UTC+04), Спорт 516
Протестующие устроили погромы в Барселоне - ВИДЕО 09:01 (UTC+04), В мире 688
Названы первые признаки проблем с легкими 08:55 (UTC+04), Медицина 556
Названы способы продлить жизнь ноутбука 08:32 (UTC+04), Наука и технологии 536
Где в Баку продают самые доступные квартиры? - ЦЕНЫ - ВИДЕО 08:15 (UTC+04), Общество 798
Азербайджан и Италия расширяют стратегическое партнерство - ставка на технологии и промышленность 08:00 (UTC+04), Экономика 5 809
Прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье 07:37 (UTC+04), Общество
В Азербайджане часть колледжей закроют - Подробности - ВИДЕО 07:07 (UTC+04), Общество 3 510
Сокровищницы, ледники и 56 колонн: Забытые следы древнего Агсу - ФОТО - ВИДЕО 06:28 (UTC+04), Общество 630
Актуальное расписание поездов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 05:15 (UTC+04), Общество
В Дубае резко упали продажи элитного жилья 04:22 (UTC+04), В мире 848
В Товузе человек погиб в результате поножовщины, подозреваемый задержан 03:10 (UTC+04), Общество 639
Гороскоп на 25 октября - для каждого знака зодиака 02:20 (UTC+04), Это интересно 859
Ибад Гусейнов вернулся в Азербайджан после задержания в Грузии 01:40 (UTC+04), Общество 778
Фестиваль оливок продолжился выступлениями известных артистов - ФОТО 01:33 (UTC+04), Общество 6 698
На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях размещены кадры церемонии открытия чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15 - ВИДЕО 01:20 (UTC+04), Официальная хроника 8 642
Ян защитил пояс в легчайшем весе в бою с Двалишвили на UFC 333 - ОБНОВЛЕНО 00:59 (UTC+04), Спорт 663
Джанни Инфантино поблагодарил Президента Ильхама Алиева за поддержку чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15 00:35 (UTC+04), Спорт 8 198
Джанни Инфантино вручил Президенту Ильхаму Алиеву памятные подарки - ФОТО 00:25 (UTC+04), Официальная хроника 8 143
Хроника Победы (25.10.2020): Интервью Президента Ильхама Алиева телеканалу Fox News - ФОТО - ВИДЕО 00:03 (UTC+04), Официальная хроника 783
Хроника Победы (25.10.2020): Президент Ильхам Алиев объявил об освобождении города Губадлы - ФОТО 00:02 (UTC+04), Официальная хроника 670
Хроника Победы (25.10.2020): Губадлы освобожден! - ФОТО - ВИДЕО 00:01 (UTC+04), Политика 957
Фамиль Халилов оценил старт сборной Азербайджана на чемпионате мира U-15 24 октября 23:31 (UTC+04), Спорт 628
Американские читатели познакомятся с поэзией Нигяр Гасанзаде 24 октября 23:01 (UTC+04), Культура 664
Баку принимает футбольный мир: грамотная инвестиция в имидж Азербайджана - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 24 октября 22:30 (UTC+04), Политика 5 583
В Баку почтили память народного писателя Ильяса Эфендиева - ФОТО 24 октября 22:00 (UTC+04), Культура 701
Сборная Азербайджана одержала разгромную победу в первом матче чемпионата мира U-15 24 октября 21:25 (UTC+04), Спорт 6 024
В Баку состоялось открытие Фестиваля оливок - ФОТО 24 октября 21:02 (UTC+04), Общество 6 009
Вопрос хиджаба в школах Азербайджана связан с единой формой, а не с религиозными ограничениями - главред Azernews 24 октября 20:49 (UTC+04), Общество 827
Появились кадры из морга после смертельной драки в Баку - ФОТО 24 октября 20:24 (UTC+04), Общество 1 078
Мы высоко оцениваем доверие, оказанное FIFA Азербайджану - Самир Шарифов 24 октября 20:11 (UTC+04), Спорт 676
В Баку задержаны подозреваемые в убийстве во время массовой драки - ДЕТАЛИ 24 октября 20:07 (UTC+04), Общество 1 034
В Баку состоялась церемония открытия чемпионата мира и фестиваля по футболу среди юношей до 15 лет - ФОТО 24 октября 19:45 (UTC+04), Спорт 5 478
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева наблюдали церемонию открытия чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15 - ФОТО - ВИДЕО 24 октября 19:27 (UTC+04), Официальная хроника 22 654
ЕС восемь лет не может остановить перевод часов 24 октября 19:17 (UTC+04), Это интересно 871
Воспитанник "Карабаха" из Германии хочет вернуться в сборную Азербайджана 24 октября 19:00 (UTC+04), Спорт 796
Türkiyənin Mardin vilayətində ağır yol qəzası: 6 nəfər ölüb 24 октября 18:51 (UTC+04), Azərbaycanca 1 003
Продолжается второй день Фестиваля оливок в Баку - ФОТО 24 октября 18:49 (UTC+04), Общество 4 377
Канцлер Германии признал наличие проблем в экономике ФРГ 24 октября 18:40 (UTC+04), В мире 1 029
"Испанская симфония" азербайджанского виртуоза прозвучала в Польше - ФОТО - ВИДЕО 24 октября 18:29 (UTC+04), Культура 759
Джанни Инфантино поблагодарил Азербайджан 24 октября 18:15 (UTC+04), Спорт 4 063
Türkiyənin Zəfər Partiyası Azərbaycana qarşı aparılan kampaniyadan narazıdır - Müşavir - FOTO 24 октября 18:02 (UTC+04), Azərbaycanca 1 039
Афинский манифест Рубио: Запад на историческом перепутье 24 октября 18:00 (UTC+04), В мире 5 147
Два учебных самолета столкнулись на Филиппинах - ВИДЕО 24 октября 17:49 (UTC+04), В мире 1 087
Azərbaycanda istehsal olunan 71 dərman - SİYAHI 24 октября 17:45 (UTC+04), Azərbaycanca 1 632
В Армении задержали оппозиционного кандидата в мэры 24 октября 17:41 (UTC+04), В мире 991
ФИФА объявила, где бесплатно смотреть все матчи чемпионата мира в Баку 24 октября 17:36 (UTC+04), Спорт 827
Во Франции полиция применила слезоточивый газ для разгона протеста 24 октября 17:25 (UTC+04), В мире 971
Азербайджанская палитра в сердце Парижа - ФОТО 24 октября 17:13 (UTC+04), Культура 765
Авиакомпании стали активнее зарабатывать на богачах 24 октября 17:01 (UTC+04), Туризм 716
Gəncədə 49 yaşlı kişi bıçaqlandı 24 октября 16:58 (UTC+04), Azərbaycanca 988
Найдена незаметная причина сбоев компьютера 24 октября 16:46 (UTC+04), Наука и технологии 702
Ermənilər Azərbaycanla sərhəddə qanunsuz ağac kəsir 24 октября 16:35 (UTC+04), Azərbaycanca 1 070
В азербайджано-индийских отношениях открываются широкие возможности для сотрудничества - Азер Гараев 24 октября 16:32 (UTC+04), Политика 1 218
Bakıda hamı bu qətldən danışır - görüntülər yayıldı - VİDEO 24 октября 16:26 (UTC+04), Azərbaycanca 1 236
Во Франции вспыхнули новые протесты - ВИДЕО 24 октября 16:25 (UTC+04), В мире 1 021
Спектаклем "Хуршидбану Натаван" почтена память Ильяса Эфендиева - ФОТО 24 октября 16:12 (UTC+04), Культура 684
Армянские сепаратисты получили очередной пинок – на этот раз от Европы 24 октября 16:00 (UTC+04), Политика 8 688
Azərbaycanı Avropaya birləşdirəcək layihəyə 22 milyard avro tələb olunur 24 октября 15:46 (UTC+04), Azərbaycanca 1 006
В еще одной европейской стране начались протесты - ВИДЕО 24 октября 15:43 (UTC+04), В мире 1 109
Многоэтажка сложилась за секунды посреди оживленной улицы - ВИДЕО 24 октября 15:29 (UTC+04), В мире 1 177
Köməksiz qalan 7 aylıq körpə xilas olunub - VİDEO 24 октября 15:16 (UTC+04), Azərbaycanca 1 021
Первая сенсация и первый разгром: ЧМ U-15 в Баку начался с поражения Аргентины 24 октября 15:12 (UTC+04), Спорт 760
Bəzi pensiya alanları hansı dəyişikliklər gözləyir? 24 октября 15:06 (UTC+04), Azərbaycanca 1 047
Этим медработникам положены надбавки до 50% к зарплате 24 октября 14:59 (UTC+04), Общество 755
В Гяндже пройдет концерт в честь Победы в 44-дневной Отечественной войне 24 октября 14:44 (UTC+04), Культура 635
Azərbaycan yanacağı Ermənistanda qiymətləri 20–30 faiz azaldıb - Səfir 24 октября 14:38 (UTC+04), Azərbaycanca 1 010
В Китае нашли необычное существо без глаз 24 октября 14:29 (UTC+04), Это интересно 723
Avtobuslar gecikir, sərnişinlər əziyyət çəkir: Bəs səbəb nədir? - VİDEO 24 октября 14:18 (UTC+04), Azərbaycanca 971
Тайфун "Чампи" добрался до юго-запада Японии - ВИДЕО 24 октября 14:15 (UTC+04), В мире 992
Bu yolda gizlənən təhlükə avtomobillərə ziyan vurur - VİDEO 24 октября 14:04 (UTC+04), Azərbaycanca 993
А вы, месье, как не тужитесь, лишь в провокаторы годитесь 24 октября 14:00 (UTC+04), Политика 6 940
Qubadlının dirçəlişi Dövlət Proqramının mühüm hissəsidir - Kamaləddin Qafarov 24 октября 13:45 (UTC+04), Azərbaycanca 976
Завтра в Баку и районах пойдет дождь - ПРОГНОЗ 24 октября 13:39 (UTC+04), Общество 1 284
В Баку стартовал второй день Фестиваля оливок - ФОТО 24 октября 13:30 (UTC+04), Общество 6 467
Xəzərdə kütləvi balıq tələfatı - Azərbaycana təhlükə gözlənilir? 24 октября 13:26 (UTC+04), Azərbaycanca 991
Появятся ли станции метро в Хырдалане и Масазыре? 24 октября 13:18 (UTC+04), Общество 2 063
В Баку построят новое здание для одного из телеканалов - ВИДЕО 24 октября 13:12 (UTC+04), Общество 728
В Австрии пресечена провокация армянских реваншистов 24 октября 13:00 (UTC+04), Политика 6 268
В Баку задержали сына депутата в связи с массовой дракой 24 октября 12:58 (UTC+04), Общество 892
Xaricdə təhsil alan azərbaycanlılar bu qərardan xəbərdar olmalıdır 24 октября 12:57 (UTC+04), Azərbaycanca 1 026
Германия планирует закупить тысячи ракет большой дальности 24 октября 12:48 (UTC+04), В мире 1 035
Новая волна беспорядков во Франции будет мощнее предыдущей - ВИДЕО 24 октября 12:35 (UTC+04), В мире 1 035
Bu il Həcc ziyarətində bahalaşma qaçılmazdır - QMİ 24 октября 12:31 (UTC+04), Azərbaycanca 968
Азербайджан превратил свое географическое положение в инструмент международного влияния - колумбийское издание 24 октября 12:22 (UTC+04), Политика 1 306
Азербайджан осудил нападение на церковь в Иордании 24 октября 12:10 (UTC+04), Политика 1 095
Что хранит Музей истории таможни Азербайджана: от плетей XIX века до ковров карабахской школы - Репортаж - ФОТО - ВИДЕО 24 октября 12:06 (UTC+04), Общество 686
OpenAI изменила подход к обучению ИИ 24 октября 11:59 (UTC+04), Наука и технологии 786
Полмиллиона человек на улицах - что показал бунт во Франции? - АНАЛИЗ от Baku Network 24 октября 11:45 (UTC+04), В мире 6 806
В Баку произошла массовая драка 24 октября 11:37 (UTC+04), Общество 994
Власти Кубы пообещали жесткий ответ США 24 октября 11:30 (UTC+04), В мире 1 240
Дорожная полиция обратилась к водителям 24 октября 11:16 (UTC+04), Общество 679
В мире стартовал необычный чемпионат по бегу на тренажерах - ВИДЕО 24 октября 11:05 (UTC+04), Спорт 1 661
Azərbaycanda ötən gün 50 şübhəli saxlanılıb 24 октября 11:00 (UTC+04), Azərbaycanca 1 044
Китайская компания намерена развивать морскую ветроэнергетику в Азербайджане 24 октября 10:52 (UTC+04), Экономика 1 091
Азербайджан подтвердил приверженность укреплению международной безопасности 24 октября 10:40 (UTC+04), Политика 1 036
Bəzi ərazilərə qar yağıb, dolu düşüb 24 октября 10:35 (UTC+04), Azərbaycanca 1 005
Азербайджанская нефть выросла в цене 24 октября 10:32 (UTC+04), Экономика 1 337
Предупреждение для водителей - 24 октября... 24 октября 10:26 (UTC+04), Общество 766
Раскрыт главный недостаток дешевых ноутбуков 24 октября 10:20 (UTC+04), Наука и технологии 684
Yol polisi əlverişsiz hava şəraiti ilə bağlı sürücülərə müraciət edib 24 октября 10:11 (UTC+04), Azərbaycanca 992
В Загатале задержали грабителя квартир - ВИДЕО 24 октября 10:09 (UTC+04), Общество 668
Актуальное расписание авиарейсов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 24 октября 10:02 (UTC+04), Туризм
Лазурный берег строгого режима - армянские преступники станут почетными гражданами Ниццы? 24 октября 10:00 (UTC+04), Политика 7 717
Главы МИД четырех стран призвали восстановить судоходство в Ормузе 24 октября 09:43 (UTC+04), В мире 1 080
В Баку стартует чемпионат мира FIFA U-15 24 октября 09:36 (UTC+04), Спорт 7 501
Человека впервые заразили вирусом, созданным ИИ 24 октября 09:33 (UTC+04), Это интересно 746
Трамп заявил о возможности новой военной операции против Ирана 24 октября 09:25 (UTC+04), В мире 7 457
В Загатале прошли сильный ливень и град - ВИДЕО 24 октября 09:21 (UTC+04), Общество 1 050
Bu gün Ümumdünya Poliomielitlə Mübarizə Günüdür 24 октября 09:19 (UTC+04), Azərbaycanca 1 007
Назван вероятный кандидат на роль переговорщика с Россией 24 октября 09:14 (UTC+04), В мире 1 097
Azərbaycanda bu məkanda əcnəbilərin sayı yerlilərdən 11 dəfə çoxdur 24 октября 09:03 (UTC+04), Azərbaycanca 1 086
Азербайджанский боец UFC выступит в необычной роли в Нью-Йорке 24 октября 09:00 (UTC+04), Спорт 1 100
В Баку закрыли известное кафе - ВИДЕО 24 октября 08:38 (UTC+04), Общество 1 096
КСИР заявил о подрыве двух нефтяных судов мине в Ормузском проливе 24 октября 08:21 (UTC+04), В мире 1 544
Конституционный тупик Армении - реваншисты мешают Пашиняну закрепить мир - АКТУАЛЬНО от Лейлы Таривердиевой 24 октября 08:00 (UTC+04), Политика 6 214
Какой будет погода в Азербайджане сегодня? - ПРОГНОЗ 24 октября 07:31 (UTC+04), Общество
Месси назвал кульминационный момент своей карьеры 24 октября 06:26 (UTC+04), Спорт 1 483
Актуальное расписание поездов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 24 октября 05:15 (UTC+04), Общество
Как страны мира переходили к цветному ТВ - ВИДЕО 24 октября 04:24 (UTC+04), Это интересно 764
В США планируют клонировать собак - Причина 24 октября 03:31 (UTC+04), В мире 1 245
В Японии набирают популярность свадебные фотосессии на фоне взрывов - ВИДЕО 24 октября 02:18 (UTC+04), Это интересно 901
Гороскоп на 24 октября - Новые возможности и вызовы! 24 октября 01:20 (UTC+04), Это интересно 979
В ООН рассказали о жертвах мин в Азербайджане 24 октября 01:10 (UTC+04), Политика 1 484
В ОАЭ закрывают пляжи из-за разлива нефти с морского танкера - ВИДЕО 24 октября 00:39 (UTC+04), В мире 1 294
Азербайджанский таэквондист завоевал "серебро" в Катаре 24 октября 00:18 (UTC+04), Спорт 2 256
Хроника Победы (24.10.2020): Президент Ильхам Алиев дал интервью французской газете "Фигаро" - ФОТО - ВИДЕО 24 октября 00:02 (UTC+04), Официальная хроника 953
Хроника Победы (24.10.2020): Азербайджанская армия гонит противника по всему фронту - ФОТО - ВИДЕО 24 октября 00:01 (UTC+04), Политика 1 428
Британия призвала граждан запастись водой и продуктами на три дня 23 октября 23:43 (UTC+04), В мире 1 381
Команда Шахрияра Мамедьярова выиграла клубный Кубок Европы по шахматам 23 октября 23:21 (UTC+04), Спорт 852
Пентагон опубликовал седьмую часть архивных документов об НЛО 23 октября 23:05 (UTC+04), В мире 2 754
В Баку снова наступило лето: Соприкоснись с природой, изобрази её великолепие! 23 октября 22:53 (UTC+04), Культура 845
Уроки азербайджанской дипломатии: национальные интересы выше чужих ожиданий - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 23 октября 22:40 (UTC+04), Политика 6 728
США предупредили о возможных протестах в Италии 23 октября 22:30 (UTC+04), В мире 1 298
Очередная трагедия с судном в Черном море: азербайджанцам пора сделать выводы 23 октября 22:20 (UTC+04), Политика 5 150
США оштрафовали Air France и KLM 23 октября 22:06 (UTC+04), В мире 2 875
Франция и Британия впервые отработали сценарий ядерного удара 23 октября 21:55 (UTC+04), В мире 1 282
Азербайджан получил председательство в Тюркском инвестиционном фонде 23 октября 21:45 (UTC+04), Экономика 1 295
За это можно получить штраф в 100 манатов 23 октября 21:41 (UTC+04), Общество 2 541
Развитие Азербайджана - пример для Лаоса - Тонглун Сисулит в интервью Михаилу Гусману - ВИДЕО 23 октября 21:30 (UTC+04), Политика 6 284
В Газахе загорелся грузовик - ВИДЕО 23 октября 21:18 (UTC+04), Общество 2 502
В США указали на уязвимость экономики Китая 23 октября 21:16 (UTC+04), В мире 1 298
Еще новости