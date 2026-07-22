Trampın Ağ Evdə Netanyahu ilə görüşü baş tuta bilər
ABŞ Prezidenti Donald Tramp və İsrail Baş naziri Benyamin Netanyahu arasında görüş gələn həftə Oval Ofisdə baş tuta bilər.
AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə "Axios" hər iki ölkədən rəsmi mənbəyə istinadən yazıb.
Mənbələr bildirir ki, görüş barədə müzakirələr aparılır.
Netanyahunun iyulun 28-də Lindsi Qremin Kapitoli təpəsində və Milli Katedralda keçiriləcək dəfn mərasimlərində iştirak etmək üçün Vaşinqtona getməyi planlaşdırdığı da deyilir.
Qeyd edək ki, ABŞ Prezidenti Donald Tramp İranda böyük döyüş əməliyyatlarını bərpa etməyi düşündüyü bir vaxtda hərbi əməliyyatlara İsraillə birgə daxil ola biləcəyi ehtimal edilir. Netanyahu ilə Trampın mümkün görüşü bu baxımdan vacib dönüş nöqtəsi kimi nəzərdən keçirilir.
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