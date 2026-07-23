Aİ Rusiyaya qarşı 21-ci sanksiyalar paketini razılaşdırıb
Avropa İttifaqı ölkələri Rusiyaya qarşı 21-ci sanksiyalar paketini razılaşdırıblar.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Avropa Komissiyasının rəhbəri Ursula fon der Lyayen öz rəsmi "X" səhifəsində məlumat verib.
Qərar Aİ-yə üzv dövlətlərin daimi nümayəndələri tərəfindən qəbul edilib və paketin qüvvəyə minməsi üçün indi onun Aİ Şurası tərəfindən yekun təsdiqlənməsi tələb olunur.
Yeni məhdudiyyətlər Rusiyanın "kölgə donanması", enerji və maliyyə sektorları, texnologiya ixracı, eləcə də sanksiyalardan yayınmağa kömək edən şirkətləri əhatə edir. Bundan əlavə, ilk dəfə olaraq Rusiyanın balıqçılıq sektoruna qarşı tədbirlər, həmçinin genişmiqyaslı müharibənin başlanmasından sonra Rusiya Silahlı Qüvvələrində xidmət etmiş şəxslərin Avropa İttifaqı hüdudlarına daxil olmasına məhdudiyyətlər nəzərdə tutulur.
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