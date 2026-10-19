https://news.day.az/azerinews/1868091.html Leysan yağışlarla bağlı 3 nəfər həlak olub İspaniyada leysan yağışlarla müşayiət olunan əlverişsiz hava şəraiti nəticəsində azı 3 nəfər ölüb. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə "El Pais" qəzeti məlumat yayıb. Məlumata görə, sonuncu qurban Valensiya muxtar icmasında yaşayan 79 yaşlı qadın olub.

Leysan yağışlarla bağlı 3 nəfər həlak olub

Azərbaycanca, 19 октября 2026 16:38 (UTC +04:00) 255
Leysan yağışlarla bağlı 3 nəfər həlak olub

İspaniyada leysan yağışlarla müşayiət olunan əlverişsiz hava şəraiti nəticəsində azı 3 nəfər ölüb.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə "El Pais" qəzeti məlumat yayıb.

Məlumata görə, sonuncu qurban Valensiya muxtar icmasında yaşayan 79 yaşlı qadın olub. Valensiya ilə yanaşı, Kataloniya və Balear adaları da əlverişsiz hava şəraitindən ciddi zərər çəkib.

Bundan əvvəl İspaniyanın Dövlət Meteorologiya Agentliyi güclü yağışlar səbəbindən ölkənin bəzi bölgələrində əlverişsiz hava şəraiti ilə bağlı xəbərdarlıq edib.

Yağışlar artıq daşqınlara və çayların məcrasından çıxmasına səbəb olub.

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