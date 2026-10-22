Əlilliyə görə əmək pensiyası dayandırılıbsa, necə bərpa etmək olar?
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Sosial Müdafiə Fondu əlilliyə görə əmək pensiyasının hansı hallarda yenidən təyin olunduğuna aydınlıq gətirib.
Qurumdan verilən məlumata görə, əvvəllər təyin edilmiş əmək pensiyasının bərpa olunması və yenidən təyin edilməsi ümumi xəstəlik nəticəsində əlilliyə görə təyin edilmiş əmək pensiyalarına münasibətdə əlillik müddəti qurtardığına görə əmək pensiyasının ödənilməsinin kəsildiyi gündən beş ildən çox vaxt keçmədikdə bərpa olunur.
5 ildən artıq müddət keçdikdən sonra yenidən əlillik baş verərsə, əlilliyə görə əmək pensiyası ümumi əsaslarla təyin edilir. Həmçinin əlilliyə görə əvvəllər təyin edilmiş əmək pensiyasının başqa səbəblər nəticəsində bərpası müddətlə məhdudlaşdırılmır.
Əvvəllər təyin edilmiş əmək pensiyalarının bərpa edilməsi və yenidən təyin edilməsi elektron qaydada, bu mümkün olmadıqda isə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun aidiyyəti struktur bölmələri və ya Dayanıqlı və Operativ Sosial Təminat Agentliyi "DOST" mərkəzləri tərəfindən vətəndaşın xidmət yerinə şəxsən və ya nümayəndəsi zəruri sənədlərlə gəlməklə xidmət həyata keçirilir.
Bu xidmətin istifadəçiləri Azərbaycan Respublikası vətəndaşları və Azərbaycan Respublikasında daimi yaşayan əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslərdir.
Əvvəllər təyin edilmiş əmək pensiyasının bərpa olunması və yenidən təyin edilməsi ilə bağlı müraciətlərə qanunvericiliyə uyğun olaraq baxılmaqla müvafiq qərar qəbul edilir. Belə ki əlillik müddəti qurtardığına görə əmək pensiyasının ödənilməsinin kəsildiyi gündən beş ildən çox vaxt keçmədikdə əlilliyə görə əmək pensiyası bərpa olunur.
5 ildən artıq müddət keçdikdən sonra yenidən əlillik baş verdikdə isə şəxsin əlilliyə görə əmək pensiyası hüququna yenidən baxılır, bu halda şəxsin əlilliyə görə pensiya hüquq yarandığı halda yenidən əmək pensiyası təyin edilir. Əmək pensiyası hüquq yaranmadığı halda isə pensiya təyin edilməsindən imtina olunması barədə qərar qəbul edilir və bu barədə müraciətdə qeyd olunmuş əlaqə vasitələrindən birinə müvafiq qaydada məlumat göndərilir
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