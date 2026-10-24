Pezeşkianın Moskvaya getmə səbəbi açıqlanıb
İran Prezidenti Məsud Pezeşkian oktyabrın 27-də Rusiyanın paytaxtı Moskvaya səfər edəcək.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə TASS-a İranın Rusiyadakı səfirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, səfərin məqsədi Qaz İxrac Edən Ölkələr Forumunun (GECF) sammitində iştirak etməkdir.
GECF qaz hasil edən və ixrac edən ölkələr arasında əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi, təbii qaz bazarındakı vəziyyətin müzakirəsi və enerji sahəsində ortaq maraqların əlaqələndirilməsi baxımından mühüm beynəlxalq platformalardan biridir.
İran və Rusiya dünyanın mühüm qaz ehtiyatlarına malik ölkələri sırasındadır. Hər iki ölkə enerji sahəsində əməkdaşlığa, qaz bazarındakı dəyişikliklərə və beynəlxalq enerji münasibətlərinə xüsusi əhəmiyyət verir.
Moskva sammiti iştirakçılara qlobal qaz bazarındakı vəziyyəti, enerji təhlükəsizliyi məsələlərini və qaz ixrac edən ölkələr arasında əməkdaşlığın perspektivlərini müzakirə etmək imkanı yaradacaq.
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